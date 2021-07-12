California Yangınlarında Elektrik Kesintisi Alarmı  

İtfaiye ekipleri California’daki yangınları kontrol altına almaya çalışırken komşu Oregon eyaletindeki büyük yangının ardından yetkililer California sakinlerini enerji tasarruf etmeleri konusunda uyardı. Oregon’daki yangın California’ya giden üç ana hattan elektrik akımının aksamasına neden oldu.

ABD’nin batısında haftasonunda artan sıcaklıkların hafta içinde de etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. California’nın enerji altyapısını işleten şirket, olası elektrik kesintilerini önlemek için Pazartesi günü akşamüstü yerel saatle 16.00’dan itibaren beş saat boyunca halka enerji tasarrufu yapma uyarısında bulundu.

Kuraklık California’da yangınları tetikliyor

California ve ABD’nin batı yakası her yıl daha fazla kuraklıkla yüz yüze kalıyor ve bu da birçok bölgede yangın tehdidinin artmasına neden oluyor. Arizona eyaletinde Cumartesi günü Mohave ilçesindeki yangını teftiş eden küçük bir uçağın düşmesi uçakta bulunan iki yetkilinin ölümüne neden oldu.

Oregon eyaletinde çıkan Booglet yangını Fremont-Winema ormanında etkili oldu ve 580 kilometre karelik alana yayılarak Kalamath ilçesinin Sprague River kentini tehdit eder hale geldi. Yangın komşu California eyaletine 5 bin 500 megavat’a kadar elektrik aktaran üç ana hatta zarara neden oldu.

California eyaletindeki bu yılın en büyük yangını Nevada sınırına yaklaştı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan Beckwourth Complex yangını Tahoe Gölü’nün kuzeyini etkiledi, yangın Pazar günü büyüyerek 348 kilometrelik alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını yüzde 20 oranında kontrol altına almayı başardı. Bölgede hava sıcaklığı 38 santigrat dereceyi buldu.

Cumartesi günü geç saatlerde alevler California’nın Lassen ilçesine bağlı Doyle kasabası yakınındaki otoyola sıçramıştı. Yangın nedeniyle kapanan şeritler Pazar günü açıldı. Yetkililer yangının hala sürmesi nedeniyle sürücülerden kuzey-güney istikametini kullanırken temkinli olmalarını istedi ve yol kenarında durarak fotoğraf çekmemeleri uyarısında bulundu.

İtfaiye teşkilatı şefi Jake Cagle, Doyle kasabasında bazı binaların yandığını bildirdi. Bölgede yerel işletme sahibi Bob Prary ise 600 kişinin yaşadığı kasabada Cumartesi günkü yangında en az altı evin yandığını kaydetti. Pazar günü yangın hafiflese de kasabanın dışındaki bazı çiftlikleri tehdit etmeye devam etmesinden endişe ediliyor.

ABD’nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde ise 155 kilometre karelik alan alevlere teslim oldu. Yangının Umatilla Ulusal Ormanı’na da ilerlediği belirtildi.

Idaho Valisi Brad Little da Cuma günü yangın nedeniyle acil durum ilan etmiş ve eyaletin Ulusal Muhafızlarını alevlerle mücadele için seferber etmişti.