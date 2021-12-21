California’da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

California’nın kuzeyinde Cape Mendocino bölgesinde denizde 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin Pasifik Okyanusu’nda 9 km derinlikte, California’nın Humboldt ilçesindeki Lost Coast bölgesi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Depremin geldiği fay sisteminin doğası gereği bir tsunami uyarısını tetiklemediği kaydedildi. Yerel saatle 12.10’da meydana gelen depremin ardından ilçede yaralanan olmadığı ve tahliye emri verilmediği de bildirildi

Yetkililer, yollarda hasar olup olmadığını kontrol etmek için işçi ve ekiplerin görevlendirildiğini ve sarsıntının neden olduğu kaya kaymaları nedeniyle iki yolun trafiğe kapatıldığını açıkladı.

1992’de aynı bölge bir dizi depremle sarsılmıştı. Los Angeles Times gazetesinin bildirdiğine göre 29 yıl önceki depremlerde 1100’den fazla ev ve işyeri zarar görmüş, 200 yapı yıkılmıştı.

1992 depremlerinin en büyüğü olan 7,2’lik depremde küçük bir tsunami de kaydedilmişti.