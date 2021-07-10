California’da Delta Varyantı Uyarısı: “Maskeye Devam”

Los Angeles’ta sağlık yetkilileri, Delta varyantının yayılmaya başlaması nedeniyle kapalı alanlarda, aşı olanlar dahil herkese maske takmaya devam etmelerini tavsiye etti.

California eyaletinde Corona virüsüne karşı uygulanan kısıtlamaların büyük bir bölümünün kaldırılmasından sadece iki hafta sonra, Los Angeles yerel sağlık yetkililerinden bir uyarı geldi.

Los Angeles Sağlık Bakanlığı’nın 28 Haziran’da yayınladığı uyarı mesajında, Delta varyantının yayılmaya başlaması nedeniyle kamuya açık alanlarda yeniden maske kullanılması istendi. Bu uyarı, birçok Los Angeles sakini hem şaşırttı hem de öfkelendirdi. Birçok Los Angeles sakini ise yetkililerin tavsiyesine uyarak, Delta varyantına karşı korunmak amacıyla maske kullanmaya devam ediyor.

Mayıs ayında tespit edilen yeni Corona virüsü vakalarınıın sadece yüzde 4’ünde Delta varyantına rastlanmıştı. Ancak bu oran Haziran ayında yüzde 14,5’e yükseldi. Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nden Dr. Alexander Ljubimov “Corona’nın yeni Delta varyantının özellikleri, insan proteinlerine benziyor. Bu yüzden de çok bulaşıcı” diye konuşuyor

Epidemiyolog Timothy Brewer da “En azından Pfizer ve AstraZeneca aşılarının Delta varyantına yakalananların hastaneye kaldırılmasının ya da hastalığı ağır bir şekilde geçirmesinin önünde geçtiğini gösteren veriler var. Bu iyi bir haber. Kötü haberse, bu varyantın çok daha bulaşıcı olduğu” diyor.

Uzmanlar, Delta varyantının özellikle aşı olmamış ya da iki dozlu aşılardan henüz tek doz yaptırmış olanlar için ciddi risk taşıdığını söylüyor. Aşı olan ancak kronik hastalıkları bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar da bu varyant karşısında risk grubunda.

Los Angeles yetkilileri de bu nedenle yeniden maske takmaya devam edilmesini istiyor. Timothy Brewer “Sağlık yetkilileri sanırım, Corona virüsünün kapalı mekanlarda daha fazla yayılması nedeniyle aşılı kişilere de yeniden maske kullanmaları önerisinde bulundu. Açık havada ve diğer insanlardan uzaktaysanız virüse yakalanma olasılığınız gerçekten çok düşük. Ancak iç mekanlarda uzun süre başkalarına yakın mesafede kalıyorsanız virüsün yayılma olasılığı elbette artıyor. Bu nedenle de maske takmak önleyici oluyor” şeklinde uyarıyor.

Bazı eyaletlerde aşılama yavaş ilerlerken, Californialılar’ın neredeyse yarısı tam doz aşı olmuş durumda.

Amerika genelinde tam doz aşı olanların sayısı 154 milyonu geçerken, uzmanlar California gibi aşılama oranı yüksek eyaletlerin yeniden kapanmayacağı tahmininde bulunuyor.