California'da koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partide silahlı saldırı: 6 yaralı

NEW YORK (AA) – ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" talimatına rağmen düzenlenen geniş katılımlı partide çıkan silahlı saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kern County Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle eyalet genelinde uygulanan "evde kal" talimatına rağmen Bakersfield kentinde yaklaşık 400 kişilik bir grubun parti düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, partide meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı, olayın soruşturulduğu kaydedildi.

Kern County Sağlık Departmanı internet sitesine göre, salgın sırasında "evde kal" talimatına uymayanlara para ve hapis cezası öngörülüyor.

ABD'nin 40 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan California’da, John Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre 22 bin 416 Kovid-19 vakası ve 634 can kaybı bulunuyor.