California’da Okul Çocuklarına Aşı Zorunluluğu

California Valisi Gavin Newsom, okul çağındaki çocuklar için Corona virusü aşısı zorunluluğunun yürürlüğe gireceğini açıkladı. Böylece California okul çağındaki çocuklar için aşı zorunluluğu getiren ilk eyalet olacak.

Gavin Newsom Cuma günü yaptığı açıklamada, Corona virüsü aşısının 12 yaş ve üstü herkes için nihai federal onay almasıyla 7’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin bir sonraki sonbahara kadar aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Demokrat vali, ABD hükümetinin, şu anda 12-15 yaşları arasındakiler için acil kullanım onayı olan aşının nihai onayını gelecek yıl vermesini beklediğini söyledi.

Newsom, 5- 11 yaş arası çocuklar için nihai federal onay geldiğinde anaokulundan altıncı sınıfa kadar olan öğrencilerden de aşı yaptırmalarını isteyeceğini dile getirdi.

San Francisco’daki bir ortaokulu ziyaret eden Vali Newsom, düzenlediği basın toplantısında, “Daha fazlasını yapmalıyız. Bu pandemiyi sona erdirmek istiyoruz. Hepimiz bundan yorulduk” dedi.

Beşi California’da olmak üzere bazı okul bölgeleri kendi aşı zorunluluklarını uygulamaya koydu. Ancak Kentucky’de eyalet çapındaki maske zorunluluğunu tersine çeviren yeni bir yasa da dahil olmak üzere, bazı eyaletler, okullara pandemi kuralları koymama konusunda direndi.

Newsom, Mart 2020’de ülkenin eyalet çapındaki ilk ‘evde kal’ emrini yayınlayarak ve yakın zamanda eyalet genelindeki yaklaşık 2,2 milyon sağlık çalışanının işlerini sürdürebilmeleri için aşı olmalarını zorunlu kılarak, Corona virüsü kısıtlamaları konusunda en katı valilerden biri olmuştu.

Newsom’un yerine aday olan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclis Üyesi Kevin Kiley Cuma günü, “California’lı çocuklar, Newsom’ın kampanyasına milyonlar bağışlamama hatası yaptı” dedi.

California’da 12 yaş ve üzerindeki kişilerin yaklaşık yüzde 84’ü en az bir doz aşı oldu. Bu, ülkedeki en yüksek oranlardan biri. Ancak Newsom Cuma günü yaptığı açıklamada, 12 ila 17 yaş arasındaki kişilerin yalnızca yüzde 63,5’unun en az bir doz aşı olduğunu söyledi.

Newsom’un bu açıklaması California genelinde COVID-19 enfeksiyonlarının geçen ay önemli ölçüde düşmesinin ardından geldi.

10 milyondan fazla sakiniyle ülkenin en büyüğü olan Los Angeles ilçesinde geçen ay Corona virüsü testi olanların yalnızca yüzde 1,7’sinde virüse rastlandı. Çoğu çocuğun okula geri döndüğü geçen ayda günlük enfeksiyonlar yarı yarıya azald .

California, Ağustos ayında, devlet ve özel okullardaki tüm öğretmen ve personelin aşılanmalarını veya haftalık COVID-19 testlerinden geçmelerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu. Newsom ayrıca yaz başında, tüm öğretmenler ve öğrenciler için geçerli olan kapalı sınıflarda maske takılması talimatı yayınladı.

FDA Danışma Kurulu’nun gündemi Ekim ayında yoğun

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), uzmanlardan oluşan danışma kurulunun, bu ay Pfizer’ın küçük çocuklar için COVID-19 aşısına ilişkin verileri ve Moderna ve Johnson & Johnson’ın aşılarının destek dozunu görüşmek üzere toplantılar düzenleyeceğini açıkladı.

Söz konusu açıklama, sağlık yetkililerinin ülke çapında okulların açılmasıyla bu sonbaharda olası bir vaka artışını azaltmaya çalışmasının bir sonucu olarak görülüyor.

Kurul, Moderna aşısının takviye dozunu görüşmek üzere 14 Ekim’de, Johnson & Johnson aşısının destek dozunu görüşmek üzereyse 15 Ekim’de toplanacak.

Danışma kurulu, 26 Ekim’deki toplantısında da Pfizer’ın 5-11 yaş grubu için acil durum onayı başvurusunu görüşecek.

Geçen ay, yaşlı yetişkinler ve yüksek hastalık riski taşıyan bazı Amerikalılar için Pfizer ve BioNTech aşısının takviye dozuna onay verilmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 4 milyon Amerikalı ek doz aşı oldu.