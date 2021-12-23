California’da Takviye Doz Aşı Çağrıları Artıyor

Amerika’da virüsün en çok etkilediği eyaletlerin başında gelen California, Omicron varyantı gölgesinde yeni yıla hazırlanıyor. Tatil sonrası vakaların artmasından kaygı duyan yetkililer halka aşı olma çağrılarını sıklaştırdı. Son yapılan açıklamaya göre California Eyalet Üniversitesi öğrenci ve personeliyle, eyaletteki tüm sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olması zorunlu hale geliyor.

Amerika’da kayda geçen ilk yirmi Corona vakasından 10’u California’da belirlenmiş ve bunlardan ilki 26 Ocak 2020’de doğrulanmıştı.

O günden bu yana virüsle mücadelesini aralıksız sürdüren California’da 15 Haziran 2021 tarihinde eyalet ekonomisi tamamen açılmış, maske kullanımı iç mekanlar, hastaneler, okullar ve toplu taşıma araçlarıyla sınırlandırılmıştı.

Maske zorunluluğu geri döndü

Eyalette büyük oranda azaltılan kapalı alanlarda maske kullanım zorunluluğu, Omicron varyantına bağlı olarak kaydedilen vaka artışı nedeniyle 15 Aralık’tan itibaren 1 ay süreyle yeniden uygulanmaya başladı.

23 Aralık 2021 itibariyle de California’da toplam vaka sayısı 5 milyonu aşarken, ölü sayısı da 75 bini geçti. Aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğü eyalette, tehlike henüz atlatılmış değil.

California en fazla aşılama oranına sahip

Pandeminin ilk günlerinden bu yana, Amerika genelinde vaka sayılarıyla zirvede olan California, 70 milyonu aşan dozla ülke çapında en fazla aşıya sahip eyalet. Kişi başına uygulanan doz sayısıyla da, Amerika genelinde 11’inci sırada.

14 Aralık 2020’de ilk aşıların uygulanmasının ardından California’da Corona aşılarının kullanıma sunulması aşı tedarik sıkıntısı ve aşıları uygulayacak sağlık personeli sıkıntısı gibi çeşitli faktörler nedeniyle yavaş ilerlemişti.

Eyaletteki Corona kısıtlamalarının zamanlaması ve kapsamı ile birlikte aşıların ilk kullanıma sunulmasında yaşanan aksaklıklar, 2021’de California Valisi Gavin Newsom’u görevinden almak için kapsamlı bir kampanya yürütülmesine yol açmış, yapılan referandumdan Vali Newsom’un göreve devam etmesi kararı çıkmıştı.

Aralık ayı verilerine göre, California’da günde ortalama 187 bin doz aşı uygulanıyor. Eyalet genelinin yüzde 70’ten fazlasına denk gelen, 26 milyon 589 bin 637 kişi iki doz aşıyı da olmuş durumda. Sadece ilk dozu almış kişilerin sayısı 3 milyon 83 bin 857. 9 milyon 62 bin 425 kişi de üçüncü doz aşılarını tamamladı. Bu sayı üçüncü doz aşı olabilecek kişilerin yüzde 43’ünden fazlasına eşit.

Eyalette 5-18 yaş arası aşı olanların sayısı ise yaklaşık 7 milyon kişi. Yine eyalet genelinde elde edilen verilere göre, aşı en fazla 18-49 yaş arası kişilere uygulandı.

Yetkililer özellikle yılbaşı tatili döneminde yapılacak seyahatlerle virüsün yayılmasına karşı aşı olanların sayısının artması gerektiğini savunuyor.

California Eyalet Üniversitesi tatil sonrası yaşanabileceklerin önüne geçmek için 23 kampüsün tamamında eğitim gören tüm öğrencilere üçüncü doz aşıları zorunlu hale getirdiklerini açıkladı. Yaklaşık 29 bin üniversite personeli için üçüncü doz aşıların zorunlu olup olmayacağı sendikalarla Ocak 2022 başında yapılacak görüşmelerden sonra netlik kazanacak. California Üniversitesi UC’ye ait 7 kampüste de yüz yüze eğitim iki hafta rötarlı başlayacak. Öğrenciler derslere uzaktan katılacak, yurtlar ise açık olacak. Yine eyalette görevli tüm sağlık personelinin üçüncü doz aşı olması zorunlu hale geliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından paylaşılan verilere göre Omicron, ABD’de geçen hafta kaydedilen yeni enfeksiyonların yüzde 73’ünü oluşturdu. Delta varyantının oranı ise yüzde 26,6 oldu.