California’da Zırhlı Araçtan Dökülen Dolarlar Yola Saçıldı Trafik Felç Oldu

Kaliforniya Otoyol Devriyesinden alınan bilgiye göre olay yerel saatle sabah 9 buçuk civarında Carlsbad civarindaki 5 Otoyolunun San Diego yönünde gerçekleşti.

Seyir halinde bulunan zırlı bir aracın arka kapılarından biri açılınca otoyola düşen çantalardan tüm şeritlere paralar yayıldı. Sonrasında etrafa saçılan dolarları toplamak için araçlarından inenler trafiği felç etti.

2 milyondan fazla takipçisi olan CrossFit sporcusu ve sosyal medya fenomeni Demi Bagby olay yerinde yere saçılan parayı gösteren bir video yayınladı.

Bagby’nin Instagram’da ve TikTok’ta paylaştığı videoda “Bu şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şey, Birisi otoyolun her yerine para düşürdü” dediği duyuluyor.

“San Diego otoyolu kapandı, kelimenin tam anlamıyla kapandı,” diye devam ettiği videoda, paraları havaya atıyor, ve etrafta paraları toplayan insanlar gözüküyor.

Olay yerinde iki kişiyi tutuklayan Polis ise görüntüleri incelendikten sonra para aldığı tespit edilen diğer kişilerin de tutuklanıp cezai işlem başlatılacağını belirti. Yapilan açıklamadı parayı alanların ceza yemeden paraları iade etmek için 48 saatleri olduğunu belirtildi.