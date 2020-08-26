Çalık Enerji, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

ANKARA (AA) – Çalık Enerji, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2019 ve öncesine yönelik çalışmalarını içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Çalık Enerji'den yapılan açıklamaya göre, çevre, sosyal, ekonomik ve yönetişim boyutlarında şirketin faaliyetlerinin hangi BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı sağladığına ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı rapor, Çalık Enerji'nin Türkiye ve Türkiye dışındaki inisiyatiflerini kapsıyor.

Küresel Raporlama Girişimi Standartları’na (Global Reporting Initiative-GRI) uygun olarak yayımlanan raporda, yenilenebilir enerji üretimi, anahtar teslim projeler, elektrik dağıtım ve perakende satış olmak üzere üç farklı alanda faaliyetlerini yürüten şirketin çalışmalarına ışık tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, raporla ilgili olarak, sürdürülebilirlik kavramının yaratılan değerle ilişkili olduğunu belirterek, günümüzde şirketlerin başarılı ve kalıcı sonuçlar üretmesinin farklı alanlara odaklanarak mümkün olabileceğini ifade etti.

Şirketin ve kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, uzun vadeli bir düşünce yapısı ile kapsayıcı uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Çalık, "Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim boyutlarındaki önermelerin iş yapma yöntemleri ile doğru ve sağlıklı ilişkilendirilmesi önemli değer yaratma fırsatları oluşturuyor. Bu bakış açısı ile hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık Enerji olarak 2019'da BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladıklarını belirten Çalık, bu kapsamda insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi kuruldukları günden bu yana benimsemiş oldukları konuları içeren 10 ilkeye yönelik taahhütte bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.