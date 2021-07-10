Çalınan kumlar için tutanak tutan memur, ikinci kez görevden alındı

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Antalya Eğitim-İş şube salonunda basın açıklaması yaptı. Durmuş açıklamasında, Antalya, Kaş, Patara bölgesinde yaşanan kum hırsızlığına ka2rşı görevini yapan Orman Muhafaza Memuru Umut Utku’nun Kaymakam tarafından meslekten atılması sonucunda Kaymakam hakkında Antalya Valiliği’ne, İç İşleri Bakanlığına başvurulduğunu ve Antalya İdari Mahkemesi’ne dava açıldığını söyledi. Durmuş, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı tarafından görevinden alınan orman muhafaza memuru Umut Utku’ya destek olma çağrısı yaparken, sessiz kalmanın Antalya’ya yapılmış en büyük hakaret olacağının belirtti.

“MESLEKTAŞLARIMIZA HİÇBİR SİYASİ PARTİDEN DESTEK GELMEDİ”

Ormancılık mesleğinin hem dünyanın en kutsal hem de en riskli mesleklerinden olduğuna söyleyen şöyle konuştu:

“Gerek ormanların korunması, yangınla mücadele ve üretim işlerinde çalışma esnasında yüzlerce emekçimiz geçirdikleri iş kazası, yangın veya kaçakçılıkla mücadelede yaşamını yitirmiştir. Daha bir hafta önce, Marmaris’te çıkan orman yangınında bir emekçimiz yanarak ölmüştür. Yine 2020 yılı içerisinde 611 orman emekçisi, geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. Böylesine özverili çalışan meslektaşlarımıza hiçbir siyasi partiden destek gelmedi.”

“ANTALYA İDARİ MAHKEMESİ’NE BAŞVURDUK”

Kalkan Patara Mevkii’nde Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen alanda yaşanan ve AKP yöneticisi Osman Deniz Karataç’ın adının geçtiğimi kum hırsızlığına ilişkin de konuşan Durmuş, “Hırsızlığa karşı alanı koruma görevi yürüten orman muhafaza memuru Umut Utku’nun Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’nın talimatıyla hukuksuz şekilde görevinden azledilmesi asla kabul edilemez. Meslektaşımız Umut Utku’nun Anayasamızın ve yasaların verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu işlem sonrası görevden alınmasını kınıyoruz. Kay Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’nın hiçbir müfettiş raporu ve yargı kararı olmaksızın görevini yapan çalışanı görevden alması kamu gücünü kötüye kullanmaktır. Kum hırsızlığına adı karışan AKP İlçe Yöneticisi Osman Deniz Karataç, Belediye Meclis Üyesi Tevfik Taner, hafriyat şirketi sahibi Mustafa Bahar sizin bu uygulamanızdan sonra daha da cesaretlenerek diğer kamu personelini ‘bize karşı çıkarsanız sizin de sonunuz Umut Utku gibi olur’ tehditlerini sizden cesaret alarak mı söylemektedir? Tarım Orman-İş Sendikası olarak Kaymakam Şaban Arda Yazıcı hakkında Antalya Valiliği’ne, İç İşleri Bakanlığı’na ve Antalya İdari Mahkemesi’ne başvurduk. İşletme Şefi Aydın Ersoy ve İşletme Müdürü Süleyman Demir hakkında da yasal süreç başlamıştır. Hangi siyasi partiden olursa olsun Antalya milletvekillerini duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

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