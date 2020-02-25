Kadrolar açıklandıktan sonra hemen analiz yaparım. Fenerbahçe’nin ev sahibi olmasına rağmen çok zorlanacağını düşündüm, kadrosunu görünce. Futbolda psikolojik üstünlük bir gün mutlaka tersine döner. Fenerbahçeli oyuncuların ‘Eyvah! Kaybedersek biteriz’ düşüncesini ben maç anında anlarken sahadaki rakibiniz benden daha iyi kavrar. Profesyoneller, bu işin ruhunu bilenler, seyirci atmosferine 5 dakika sonra alışırlar. Etkilenmezler anlayacağınız. Fenerbahçe taraftarı 1-1’den sonra sessizleşti. İnsanlar bazen hissederler kötü enerjiyi. Bu, rakip için sinerji olur. Enerjiyi ve sinerjiyi bizzat yerinde yaşadım. 20 yıl geçti, bu tılsım bir gün bitecekti. Ama şunu biliyorum: Asırlık çınarlar birer tarihtirler. Daha ne müthiş derbiler olacak, ne müthiş hikâyeler yaşanacak, kimbilir?

FENERBAHÇE NEDEN KAYBETTİ?

Tolgay ile başlamak nereden çıktı? Jailson nasıl bir icat? Devşirme stoper olmaz; tam bir saatli bomba! Kaleci Altay haftalardır “Ben formsuzum” diye bağırıyor, yine sahada. Harun’dan bu kadar kolay vazgeçmek hata değil mi? Haftalardır sol beksiz bu takım. Transfer döneminde ne oldu? Falette niye alındı? Rami transfer başarısızlığı değil mi? Yorulmak, oyundan düşmek, Yanal’ın takımlarında olmazdı. Artık oluyor, neden? 20 yıl yenilmediğiniz ezeli rakibinize kaybetmenin travması nasıl atlatılır? Faturayı üstlenecekler belli! Kadroyu hazırlayamazsanız kaybedersiniz. Şok tedavi şart!

GALATASARAY NASIL KAZANDI?

Derbiye mükemmel hazırlanmış Galatasaray, ana fikrim bu. Maç içinde doğru koşular, doğru zamanlamalar, mükemmel konsantrasyon, tam 20 yıl sonra galibiyeti getirdi Galatasaray’a. Nisan 1993’de deplasmanda rakibine 4 gol attıktan sonra, Süper Lig adıyla oynanan derbide ilk kez deplasmanda rakibine 3 gol atmak, kazanmaktan daha önemli bir sonuç. Fatih Terim “Ligin ikinci yarısında her şey daha farklı olacak” demişti. Sonuç: 6 maç, 6 galibiyet. Çalışan kazanır, değil mi? Takımı böyle inandırırsanız, bileğiniz kolay bükülmez.

ALİ KOÇ VE SABIR

TÜRKIYE Cumhuriyeti’nin dev bir sanayi imparatorluğunun önemli bir mevkisinde görev yapan, asırlık çınarının başında olan bir şahsiyetten bahsediyorum.

OSMANLI’NIN son dönemlerinde ortaya çıkan yeniçeri sloganı neydi biliyor musunuz: İstemezük! Başarısız giden yollarda, toplum genetiğinde ‘İstemezük’ sözcüğünün yeni anlamı şu: İstifa.

JUVENTUS’UN patronu Agnelli hiç hata yapmadı mı? İnter’in sahibi Steven Zhang, takımı yeni kendine getiriyor. Manchester United’ın sahibi Glazer Ailesi, koca futbol imparatorluğunun değerini düşürdü. Örnek çok! Ama hiçbiri maçlarda protokol tribününde hakarete uğramadı, maç anında küfür yemediler. Onlar doğru yollarla protesto edildi.

KOÇ soyadı başarısızlığı sevmez. Büyük hatalar yapılabilir ve yapılmıştır. Ama bu, hataların devam edeceği anlamına gelmez. Ali Koç ne yapıp edip başarının anahtarını bulacaktır. Danışmanlarıyla, yeni seçeceği teknik direktörüyle, yapacağı transferlerle işleri düzeltecektir.

AYAĞA KALKIŞ LAZIM

ÇOK sevdiği taraftarları Ersun Yanal’ı çok istedikleri için teknik direktörlüğe getirdi, onları kırmadı. Şunu biliyorum: UEFA’nın finansal fair play tehditi olmasa, kulübün bütün borçlarını 30 günde kapatacak mali gücü zaten var. İstediği gücü kulübe istediği gibi aktarabilir. Benim gördüğüm Fenerbahçe, 2 yılda yıldızlar topluluğu olamaz. Ama Ali Koç küstürülmez ise ekip çalışmasıyla ve taraftarın desteği ile bu takımı kısa zamanda ayağa kaldırabilir.

BU işe 36 yılımı verdim. Ali Koç, Fenerbahçe camiası için büyük şanstır ve başarı, sabırda gizlidir. Sosyal medya, normal medya ‘Aman efendim, çok doğru kararlar veriyorsunuz. Bravo. Büyüksünüz’ düşüncelerinden uzaklaştığı anda, başarı Fenerbahçe için mutlaka gelecektir.

ARTIK bu saatten sonra acayip bir ayağa kalkış lazım. Sabrın sonu selamettir!

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