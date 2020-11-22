Çalışanlar ev kıyafetini çıkarmak istemiyor

Coronavirüs beyaz yakalı çalışanların önemi bir bölümünün iş hayatında bir devrim yarattı. Şimdilerde aşı haberleri ile yeni bir değişim döneminin, bir süre sonra ofislere geri dönüşün sinyalleri geliyor. Oysa evde çalışan beyaz yakalıların büyük bölümü eski 9.00-6.00 rutinine dönmeyi istemiyor.

Kaspersky’nin Türkiye dahil pek çok Avrupa ülkesi, ABD ve Çin’i kapsayan son araştırması pandemi sonrası yeni iş hayatına ışık tutuyor. Yaklaşık 8 bin kişi ile ekim ayında yapılan araştırmaya katılanların yüzde 39’u geleneksel 9.00-6.00 çalışma sistemine dönmek istemediğini söylerken yüzde 34 artık iş yerinde bir masada çalışmak istemediğini belirtti. Araştırmada “pandeminin size verdiği ve vazgeçmek istemediğiniz en büyük keyif” sorusuna ise yüzde 48, “evde rahat kıyafetler ile çalışmak” yanıtını verdi. Evde çalışanların yüzde 36’sı, uyandıktan 5 dakika sonra iş bilgisayarının başında olabilme imkanını da kaybetmek istemediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 27’si ise balkon ya da bahçe gibi alanlarda çalışabiliyor olmanın pandeminin kendilerine getirdiği en büyük avantajlardan biri olduğunu ifade etti.

Araştırma çalışanların daha fazla özgürlük ve esneklik istediğini ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si haftada 5 gün çalışma istemediğini belirtiyor. 9-6 çalışma düzenine geri dönmek istememe eğilimi özellikle 25-34 yaş grubunda yüzde 44’e çıkıyor.

ARKADAŞLARI ÖZLEDİK

Karantina dönemi sonrası iş hayatına dair beklentileri sorulan katılımcıların yüzde 37’si ağırlıklı olarak evde çalışılan ancak ofise de gidilen hibrit bir model istediğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 32’si ofise dönmeye hazır olduğunu belirtti.

Görünen o ki ofisini özleyenler azınlıkta. Araştırmada pandemide işe dair en çok özlediğiniz nedir diye sorulan katılımcıların yüzde 34 ile büyük çoğunluğu ise “iş arkadaşlarımla yüz yüze buluşmak” yanıtı verdi.

Yeni normalin en olumlu yanı aile ile geçirilen zaman Aylardır evde çalışanlar için en büyük endişe ofise dönüşle aile ile geçirilen zamanın azalacak olması. Katılımcıların yüzde 47’si, pandeminin getirdiği ve yitirmek istemedikleri en önemli avantajın aileleri ile daha fazla zaman geçirmek olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 41’i bu dönemde daha fazla birikim yapabildiklerini, yüzde 32’si ise her yerde çalışabilmek imkanının büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor. Katılımcıların sadece yüzde 7’si yeni normalin hiçbir pozitif etkisi olmadığını düşünüyor.