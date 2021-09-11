HaberlerGündem Çalışma Bakanlığı’nda iki atama Yazan: Alaturka Online - 10 Eylül 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Çalışma Bakanlığı’nda Bakan Yardımcılıklarına iki atama yapıldı. Yayınlanma: 03:56 – 11 Eylül 2021 Güncellenme: 03:57 – 11 Eylül 2021 Çalışma Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapılan atama kararı Resmi gazetede de yayımlandı.