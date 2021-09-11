Çalışma Bakanlığı’nda iki atama

Yazan:
Alaturka Online
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Çalışma Bakanlığı’nda Bakan Yardımcılıklarına iki atama yapıldı.

Yayınlanma: 03:56 – 11 Eylül 2021 Güncellenme: 03:57 – 11 Eylül 2021

Çalışma Bakanlığı’nda iki atama

Çalışma Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapılan atama kararı Resmi gazetede de yayımlandı.

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