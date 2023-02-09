‘Çalışmalar enkazdan ses gelmediği için durdu, ses mi kalır 72 saat oldu!’

Hatay’ın Antakya ilçesi Fatih Caddesi’nde bulunan Özlem Apartmanı meydana gelen depremde yıkıldı.

Enkaz altında yakını olan Rasim Bilen, ses gelmediği için ekiplerin enkazdan uzaklaştığını iddia etti.

Sesini sosyal medyada duyurmaya çalışan Rasim Bilen, 8 Şubat’ta saat saat şöyle yazdı:

“SES Mİ KALIR 72 SAAT OLDU!”

*Koridor açma çalışmaları ses gelmediği için durdu, ses mi kalır 72 saat oldu.. Son çare büyük bir vinç be tavanı söküp indirecek ekip ekipman lazım… saat 04:55 lütfen bana haber verin.

*Saat 08:32 Artık enkazdan ses alamıyoruz… Vinç desteği gerekli değil. Kepçemiz var, koordine edecek yetkili lazım AFAD dan. Paylaşır mısınız?

*Saat 11:57…Yanımıza İÇTAŞ ve Konak Belediyesi ekipleri geldi. Yaklaşık 30 kişilik bir ekip, vinç ve kamyonunuz var. Umutlar az ama bitmedi. Lütfen dua edin.

“SES YOK DİYE GİDİYORLAR”

8 Şubat’ta saatler 15.00’ı gösterdiğinde enkaz önünde video çekip sosyal medyada paylaşan Rasim Bilen, “Arkadaşlar bakın enkazımız bu halde hâlâ. Gelen ‘Ses yok’ diye gidiyor. Ses olan yere ‘Ben giremem’ deyip gidiyor. Ne lazım? Ses varken girilmiyor, ses yokken girilmiyor. (Bir başka enkaz kaldırma çalışması) Burada niye ekip var ses mi var burada? Burası yetim mi? Bu binada ses yok diye girmemek olur mu? Ses varken girmediniz…Lütfen!” diye konuştu.