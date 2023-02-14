Çalışmalara başlayan Fenerbahçe’de Jorge Jesus ve Altay Bayındır’dan açıklama

Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrası Jorge Jesus ve ekibi, oyuncular gibi yardım için hemen harekete geçmişti. Portekizli teknik adam, yaptığı son açıklamada da Türk insanının yanında olduğunu söyledi. Jesus, “İnsanlar bu acıyı nasıl hafifletecekler? Çok zor bir durum. Bu ortamda hepimiz bir hayli zorlanacağız. Takımı toparlayıp, futbola yönlendirmek kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, “Önümüzdeki ay Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçına çıkacağız. Tek düşüncemiz güzel sonuçlar alıp Türk halkına bir nebze olsun mutluluk vermek. Diğer takımların da amacı bu. Hayat devam ediyor. Ayakta durmak zorundayız” diye konuştu.

‘Birlikte mücadele edeceğiz’

Jesus son olarak, “Birlik ve beraberlik içinde ülkenin, afetten etkilenenlerin yaralarını sarıp, hep beraber ayağa kalkmaları için desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

ALTAY BAYINDIR: BİZLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Spor dünyası, afetzedelere destek vermek için tek yürek oldu, adeta seferberlik ilan edildi. Fenerbahçeli futbolcular da kulübün Ülker Stadı’nda oluşturduğu yardım merkezine koştu. Buraya giderek bizzat destek veren isimlerden biri Altay Bayındır oldu. Sarı- Lacivertliler’in kaptanı, yapılan yardımların gereken yerlere ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başarılı file bekçisi, “Fenerbahçe de büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Ancak bu yardımın sürdürülebilirliği çok önemli. Geçici çadır kentlerden sonra depremde yıkımın yaşandığı 10 şehrin yeniden imar edilmesi ve yaraların sarılması dönemi başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘Halk fedakârlık yaptı’

Altay, “Türk insanı gelinen noktada deprem bölgesine yardım elini uzatmak için büyük fedakârlıklar yaptı. Biz futbolculara da büyük iş düşüyor. Bizler, bundan sonra elimizi taşın altına daha çok sokacağız. El ele verip bu büyük ülkeyi eski mutlu günlerine döndürmek için her şeyimizi ortaya koyacağız” diye konuştu.