Çalıştığı işyerine kadın kıyafeti ile girdi, çelik kasayı çaldı

Muratpaşa Mahallesi’ndeki tatlı imalathanesinde 7 Mayıs’ta yaşanan kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen şüphelinin erkek olabileceğini değerlendiren polis, hırsızlığı imalathane çalışanı F.A. adlı erkeğin yaptığını tespit etti. F.A. gözaltına alındı. F.A.’nın kasayı açamayınca gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi. Kasa, sahibine teslim edildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)