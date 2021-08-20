Çalmak istediği araba çalışmayınca önce tamir etti sonra çaldı

Adana’da tamircilik yapan Coşgun A. çalmaya geldiği otomobil çalışmayınca kaputu açıp tamir ettikten sonra çaldı. Zanlı otomobili geri verip sahibinin zararını karşılayınca adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan A.D.’nin sanayi içerisine bıraktığı otomobili 13 Ağustos günü çalındı. Bunun üzerine A.D. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine oto hırsızlık dedektifleri harekete geçti. Yapılan incelemede otomobilin çalındığı yeri gösteren güvenlik kamerası bulundu.

20 DAKİKA UĞRAŞTIĞI ARABA ÇALIŞMAYINCA 5 DAKİKADA TAMİR ETTİ

Görüntülerde bisikletli bir kişinin kapının açtığı otomobili 20 dakika boyunca otomobili çalıştıramadığı, bunun üzerine kaputu açıp aracı 5 dakikada tamir edip çalıştırmayı başardığı görüldü.

BİSİKLETİNİ DE GERİDE BIRAKMADI

Ayrıca yapılan incelemede şahsın olay yerine geldiği bisikleti önce aracın içine sokmaya çalıştığı sığmayınca da otomobilin üzerine koyup bağladıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit edildi.

Görüntülerden zanlının oto tamircisi Coşgun A. (32) olduğunu belirleyen polis, zanlının Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine baskın yaparak yakaladı.

“SİZ GELMESEYDİNİZ BEN GETİRECEKTİM”

Zanlı, yakalanınca polise otomobilin yerini gösterip, “Zaten siz gelmeseydiniz ben de otomobili bugün sahibine teslim edecektim” dedi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi. Zanlı, zararı karşıladığı için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)



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