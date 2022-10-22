Çam ve Sakura Hastanesi’nde iki hemşire darbedildi

İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi’nde hasta yakını, 2 hemşireyi darbetti. Saldırıya maruz kalan hemşire Sabriye Doğru Gökarslan, saldırganın serbest bırakıldığını duyurdu.

Mert ÖZ

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Çam ve Sakura Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına şiddet olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 21 Ekim günü sabah saatlerinde bir hasta, yakınlarıyla birlikte kan aldırmak için hastanenin acil servisine geldi. Hemşire Sabriye Doğru Gökarslan, hastadan kan almak için damar yolunu bulmaya çalıştığı sırada hastanın yakınıyla tartışma yaşadı. Sağlık çalışanlarına küfür eden hasta yakını, ardından iki hemşireye saldırdı, Muharrem Bircan isimli sağlık çalışanı yumruklu saldırıda yaralandı.

“SENİ ÖLDÜRÜRÜM” DEDİ, BOĞAZINA SARILDI

Hastane güvenliğinin müdahale ettiği sırada dehşet saçmaya devam eden saldırganın “Seni öldürürüm” diye tehdit ettiği Muharrem Bircan’ın boğazını sıktığı, çevredikelerin müdahalesiyle hemşire Bircan’ın kurtarıldığı öğrenildi. Beyaz kod verilirken, olay yerine güvenlik görevlileri ve polis ekipleri de geldi.

SALDIRIYA TEPKİLER

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada “İstanbul Cam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil biriminde bir şiddet olayı daha yaşandı. ‘Bürokratik önlemler’ alınmadığı ‘kamu spotu’ oluşturulmadığı sürece bitmeyecek ve maalesef her gün bir yenisi eklenecek. Sağlıkta şiddet politiktir” denildi.

Türk Hemşireler Derneği’nden yapılan açıklamada ise “İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 2 meslektaşımıza hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddet uygulandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtiriz. Sağlıkta şiddet bir halk sağlığı sorunu olup, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için yetkili kurumların tedbirleri artırması konusundaki talebimizi yeniliyoruz” denildi.

“SERBEST BIRAKILDILAR”

Saldırıya maruz kalan hemşire Sabriye Doğru Gökarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hasta yakınları savcılık kararı ile serbest bırakıldı ve hastaneye geri geldi. Savcılık kararı ile serbest bırakılıp elini kolunu sallarayarak hastaneye geri döndü hasta yakınları. Olay olduğu sıralarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanedeydi” bilgisini paylaştı.

BAKAN KOCA O GÜN HASTANEYE GELMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ekim tarihinde Bartın’daki maden kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilen 6 işçinin yakınlarıyla bir araya gelmişti.

İlginizi Çekebilir Sağlık çalışanlarına şiddet bitmek bilmiyor