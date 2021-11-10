Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten trafik kazası açıklaması

Oyuncu Burcu Biricik, trafik kazası geçirdiği ve başrolünü üstlendiği ‘Camdaki Kız’ dizisinden ayrılacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
‘Camdaki Kız’ dizisinde Feyyaz Şerifoğlu ile başrolü paylaşan Burcu Biricik hakkında peş peşe iddialar ortaya atıldı.
Trafik kazası geçirdiği iddia edilen oyuncunun diziden de ayrılacağı söylendi.
Dizide ‘Nalan’ karakterine hayat veren Burcu Biricik’in yerine ise Neslihan Atagül’ün geleceği ileri sürüldü.
Biricik, hakkında çıkan iddiaların ardından Instagram hesabından yayınladığı videoda “Hayır arkadaşlar çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum” ifadelerini kullandı.