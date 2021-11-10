Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten trafik kazası açıklaması

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Alaturka Online
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Oyuncu Burcu Biricik, trafik kazası geçirdiği ve başrolünü üstlendiği ‘Camdaki Kız’ dizisinden ayrılacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yayınlanma: 16:52 – 10 Kasım 2021 Güncellenme: 16:56 – 10 Kasım 2021

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten trafik kazası açıklaması

‘Camdaki Kız’ dizisinde Feyyaz Şerifoğlu ile başrolü paylaşan Burcu Biricik hakkında peş peşe iddialar ortaya atıldı.

Trafik kazası geçirdiği iddia edilen oyuncunun diziden de ayrılacağı söylendi.

Dizide ‘Nalan’ karakterine hayat veren Burcu Biricik’in yerine ise Neslihan Atagül’ün geleceği ileri sürüldü.

Biricik, hakkında çıkan iddiaların ardından Instagram hesabından yayınladığı videoda “Hayır arkadaşlar çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum” ifadelerini kullandı.

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