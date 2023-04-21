Cami açılışında Erdoğan’ın gündemi muhalefet





Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet Camii’nin ibadete açılışı töreninde konuştu.

5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Sultanahmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeniden açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını da burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu eşlik etti.

“RESTORASYONUN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Cuma namazının ardından Sultanahmet Camii’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

* Bu mekanda Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve bugün de Cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı sayesinde iki bayramı bir arada yaşadık.

*Bayram namazını Ayasofya Camii’nde kılmıştık. 3 yıl önce yine bir Cuma günü Ayasofya’yı yeniden ibadete açmıştık. O günden beri Ayasofya hep dolu, hep canlı. Zira uzun bir hasretin ardından bu hasret işte şimdi dolu dolu gideriliyor.

*Bugün Cuma namazımızda, restorasyonu bitmesi ve yeniden hizmet vermeye başlaması vesilesiyle Sultanahmet Camiimizde eda ettik. Sultanahmet Camiimizin tamamlanan restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum.

*Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta bakanım olmak üzere vakıflar genel müdürlüğü olmak üzere yüklenici firmalar dahil, hepsini milletim adına tebrik ediyorum.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINI KALDIRACAKLARMIŞ”

*Sultanahmet Camii İstanbul’un en önemli sembollerinden biridir. Belki de, ilkidir. Burası, sadece bir cami değildir. Medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve diğer pek çok birimiyle burası kelimenin tam anlamıyla külliyedir.

*İstanbul’un merkezi konumundaki bu bölgeyi, kuruluşundaki bütünlüğüne uygun şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, ihya etmek, yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir.

*Şu anda muhalefet ne diyor, gelince, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış…Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış.

*Kardeşlerim, tabi yuh yetmez, 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı.

“RESTORASYONU BİLE İFTİHAR VERİCİ BİR ESERDİR”

*Bunun için hükümetlerimiz döneminde, sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce ecdad emaneti esere biz sahip çıktık. Her birini yeniledik, ayağa kaldırdık.

*Vakıflarımıza ait eserleri, amaçlarına uygun şekilde tekrar hizmete sunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de, bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek içeride, gerek yurtdışında bütün bu eserleri ihya edeceğiz.

*Güzel bir eseri inşa etmek ayrı bir hünerdir. Asırlar sonra onu yeniden eski güzelliğine kavuşturmak ayrı bir hünerdir. Bakın şimdi Ayasofya’nın bile minarelerini ele aldık. Onları bile ihya ediyoruz, inşa ediyoruz. Neden? Sadece Ayasofya’daki o olumsuz mührü kazıyıp atmak, yetmez dedik.

*Onu hallettik 86 yıl sonra.. Açtık ama şimdi de inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sultanahmet Camii ve külliyesi bırakınız hayranlık verici inşasını restorasyonu bile iftihar verici bir eserdir.

“YENİ NESİLLERE BIRAKACAK BİR RESTORASYON GERÇEKLEŞTİRDİK”

*Minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor, Allah’a hamd olsun. Bu emaneti inşallah daha asırlar boyu yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik.

*Camimizde kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak Kuran-ı Kerimlerin, huzura kavuşacak gönüllerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 14 Mayıs’a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz, gayret ediyor muyuz?

*Ben size inanıyorum, size güveniyorum ve inşallah sizlerle beraber, durmak yok, durmak yok, durmak yok” diyerek sözlerini noktaladı.