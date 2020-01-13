Cami avlusunda uyuşturucu satan aşçı mahkemede ağladı

2018 yılının Ekim ayında Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir caminin avlusunda esrar satarken mahalle bekçilerine suçüstü yakalanan A.D. karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Bir otelde aşçılık yapan A.D., 10 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, şunları söyledi:

“Keneviri çalıştığım otelde ağaç diplerine ektim. Büyüyünce Türkbeleni tepesine kurumaya bıraktım. Bu sefer fazla ekmişim, bu nedenle isteyen arkadaşlarıma uyuşturucu madde veriyordum.”

Son sözü sorulan A.D. ağlayarak, “Çok ama çok pişmanım. Cezaevinde tutuklu kaldığım 84 gün süresince her gün kendi mahkememi kurdum, kendimi yargıladım. Annem için, beş yaşında çocuğum var onun için, ailem için beraatimi istiyorum” dedi.

CAMİ BAHÇESİNDE SATTIĞI İÇİN CEZASI YÜZDE 50 ARTTI

Hakim, A.D.’ye ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun cami bahçesinde işlendiğini belirten mahkeme heyeti cezayı yarı oranında arttırarak 15 yıla çıkardı.

Duruşmadaki iyi hal ve davranışı nedeniyle cezasında 1/6 oranından indirim yapan mahkeme, itiraz yolu açık olmak üzere sanık A.D.’ye 12 yıl 6 ay hapis ayrıca 25 bin lira adli para cezası verdi. (DHA)