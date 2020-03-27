Camı gazeteyle kapattı kahvehaneyi müşteriyle doldurdu

Fatih Karagümrük‘te Prof. Naci Şensoy Caddesinde bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride oyun oynandığı ihbarını alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi.

CAMLAR GAZETE İLE KAPATILMIŞ

İstanbul Emniyetine bağlı Fatih İlçe Müdürlüğü ekipleri adrese ulaşınca corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında çıkarılan genelgeyle kapalı olması gereken kahvehanenin camlarının gazete ile kapatılmış kapısının da kilitli olduğunu belirledi. Ancak içeriden gelen sesler üzerine polis kapıyı açtırarak içeriye girdi.

İÇERİSİ MÜŞTERİ DOLU

İçeriye giren ekipler, masalarda oyun oynayan onlarca kişiyle karşılaştı. Aynı masada, birbirlerine yakın mesafelerde oturun kişilerin bu durumu şaşkınlık yarattı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Günlerdir yapılan uyarılara aldırış etmeden kahveye giden müşterilere uyarı yapıldı. Evlerine gitmeleri istendi. İşletme sahibi İbrahim A.’ya (55) “5326 Sayılı Kabahatler Kanununu” 32’inci Maddesinde yer alan “Emre aykırı davranış” kapsamında 392 lira idari para cezası kesildi. İş yeri ise kapatılarak mühürlendi.