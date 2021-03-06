Cami imamının hakaret ettiği iddiasına Alevilerden tepki

Amasya’nın Gölcük ilçesi Merkez Camii imamı A.Ş.’nin Alevilere yönelik aşağılayıcı hakarette bulunduğu iddiasına Ceyhan Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana’nın Ceyhan ilçesi Şube Başkanı Bahadır Odabaşı sert tepki gösterdi.

“KİN VE NEFRET SÖYLEMİDİR”

Bahadır Odabaşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Amasya’da bir Camii imamının bir alevi vatandaşımıza “Siz Aleviler evlenmeden önce eşinizi dedeye sunuyormuşsunuz. Sonra kendiniz gerdeğe girip eş olarak kabul ediyorsunuz” sözü bir hakaretten öte kin ve nefret suçudur. Bu tamamen bir anlayışın eseridir. Bir inanca bir topluma saldırıdır.

* Biz bu söylemleri daha dün gibi hatırlıyoruz, Sivas’ta, Çorum’da ve Maraş’ta. Bu söylemler kin ve nefret söylemleridir. Bu söylemler halkı kışkırtma söylemleridir. Bu söylemler bir inancı küçük düşürme söylemleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden vatandaşlara duyurulan bu haber eğer doğruysa gereği en ağır şekilde yapılmalıdır. Bu hakaretin ve nefret suçunun zaman aşımı olamaz. Bu olay gerçek ise en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şube Başkan Bahadır Odabaşı, “Bu hakareti yapmaya kimsenin ne hakkı, ne de haddi vardır. Bu konuda bütün Türkiye halkını, başta Sünni kardeşlerimiz olmak üzere bu saldırıyı göğüslemeye, kınamaya ve protesto etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Amasya Valiliği, TBMM Genel Kurulunda dile getirilen iddialarla ilgili 2 Mart tarihinde Göynücek İlçe Emniyet Amirliğine müracaatta bulunulduğunu ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Göynücek Kaymakamlığının iddialarda adı geçen din görevlisi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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