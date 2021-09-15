Cami yangınına soruşturma: Kadın şüpheli aranıyor

Kadıköy’deki Faik Paşa Camii’nde dün akşam çıkan yangın sonrası bir kadın hakkında ‘kasten yangın çıkarma’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Sevgim Begüm YAVUZ

Dikkat çeken olay Kadıköy sınırlarındaki Acıbadem Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, dün akşam saat 18.30 gibi elindeki poşetle Tekin Sokak üzerinde bulunan Faikpaşa Camii’ne gelerek önce erkekler bölümüne yöneldi.

Orada birilerinin olduğunu fark eden şüpheli, daha sonra kadınlar bölümüne girdi. Burada bir süre bekleyen şüpheli yanında getirdiği bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı.

HASAR MEYDANA GELDİ

Dumanların odayı sarmasının ardından şüpheli odadan çıkarak camiden ayrıldı. Akşam namazı için camiye gelen cemaat, alevleri fark ederek yangına müdahale etti. Cemaat odanın camlarını kırarak dumanın tahliye edilmesini sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, camide hasar meydana geldi.

Çıkan yangın sonrası kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın hakkında ‘kasten yangın çıkarma’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

İlginizi Çekebilir Vaniköy Camii’nin nasıl yandığı belli oldu