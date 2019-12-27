Cami yapıyorlar ama onu da bilmiyorlar





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Her tarafa cami yapılıyor. akp'nin en çok yaptığı şey cami. her biri devasa olan bu camilerin minarelerinden çok yüksek sesle ezan okunuyor. sanıyorlar ki cami ne kadar büyük, minareler ne kadar yüksek ve ezan sesi ne kadar yüksek çıkarsa o kadar müslüman olacaklar. oysa cami yaparken ne yapıtlarını bile bilmiyorlar. yaptıkları sadece taklit. 4 minareli, 6 minreli camiler yapıyorlar. neden 6 minare, neden devasa kubbe. bilmiyorlar bile. sadece taklit. oysa her caminin ayrı özelliği vardır minare sayıları da şerefeler de bir şeyi sembolize eder. örneğin süleymaniye camiindeki 10 şerefe sultan süleyman'ın 10'uncu padişah olduğunu belirtir. padişahların yaptırdığı camilere selatin cami denir. vezirler ya da devlette makamı olanların yaptırdığı camiler mescit olarak anılır. çamlıca tepesine kondurulan caminin büyük olmaktan öte hiçbir anlamı yoktur.