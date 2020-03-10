‘Camide hazine var’ diye enkaza koştular

Mardin’in Derik ilçesinde 1953 yılında yapılan Merkez Çarşı Camii’nin iki yıl öne yıkılıp yeniden yapılması için karar çıktı. 750 kişi kapasiteli caminin yıkımına dün başlandı.

Yıkım sırasında cami duvarları arasına konulmuş boş küpler bulundu. Camide hazine olduğunu sanan binlerce kişi enkaz alanına koştu. Polis ve belediye yetkilileri inşaat alanında önlem aldı. Küpler incelenmek üzere Mardin İl Kültür Müdürlüğü’ne teslim edildi.

“SESİN YANKILANMASINI ÖNLEMEK İÇİN KOYULDU”

İlçe halkından 82 yaşındaki Ahmet Acır, caminin yapıldığı yıl, 15 yaşında olduğunu belirterek şunları söyledi: Cami yapımında kullanılan boş küpler, çevre illerden getirildi. Kapının üzerindeki yerleşkeye konuldu. Küplerin amacı camideki sesin yankılamasını önlemekti. (DHA)