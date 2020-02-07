Camiden Bile Soğuttu Bunlar! CHP’nin CNN TÜRK Boykotu Hakkında Halk Ne Düşünüyor?





CHP'nin CNN TÜRK Boykotu Hakkında Halk Ne Düşünüyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, dün yaptığı basın toplantısında CHP'nin CNN Türk'e boykot uygulama kararı aldığını bildirdi. Boykot kararına göre, hiçbir CHP'li isim CNN Türk yayınlarına çıkmayacak. TAKİPTEN ÇIKIYORLAR Tuncay Özkan'ın açıklaması üzerine Twitter'da "#CnnTürkBoykot" hashtagi gündeme girdi. CNN Türk'ün Twitter takipçi sayısındaki hızlı düşüş ise dikkati çekti. Tuncay Özkan'ın açıklaması öncesi 5 milyon 114 bin takipçisi bulunan CNN Türk'ün takipçi sayısı, CHP'nin boykot kararının ardından 4 milyon 9 binli rakamlara düştü. Sayının giderek azalması dikkat çekti. Yandaş Medyaya Büyük Darbe! CHP, CNNTÜRK'ü Boykot Kararı Aldı! İşte O Tarihi Açıklama. Yandaş Medyaya Büyük Darbe! CHP'nin CNNTÜRK Boykotu Başladı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 3 Şubat 2020 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararı açıkladı. CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özkan, CHP parti üyelerinin CNN Türk yayınlarını boykot edeceğini duyurdu. Özkan, CNN Türk boykotuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:"Gerçeklerin üstünü örterek AK Parti söylemleri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı gibi çalışan televizyon kanalı, yerel yönetim seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nin karşısındaki konumlamasını sürdürmektedir. CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden, iktidarın saray bataklığından çıkıp, özgür tutum takılmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz.Yerel seçimlerden bu yana tahammül edilemez noktaya ulaşan bu gerçekler ve gerekçeler karşısında değerlendirmeler yapan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 3 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda partimize ve partililerimize tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Parti’lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararını almıştır. Cumhuriyet Halk Parti’li hiç kimse, yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak ve tuzaklarını boşa çıkartacaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza, CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz. Saygılarımızla milletimize duyururuz" Kaynak Yeniçağ: CHP'den CNN Türk'ü boykot açıklaması