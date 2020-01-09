”CAMİYE GİTMEKLE OLMUYOR BU İŞLER” (Tanju Özcan’ı Bolu Halkına Sorduk)





31 mart yerel seçimleri sonucu %52,71 oy oranıyla Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju ÖZCAN'ı Bolu halkına sorduk. Genel olarak halinden memnun olduğunu belirten Bolu'lu vatandaşlardan birbirinden farklı cevaplar aldık. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. ilave tv Bolu'da, ilave tv sizleri seviyor… iyi seyirler… Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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