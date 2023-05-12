Camiye siyaset soktular: İmamlardan skandal sözler





Cumhur İtttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sultanahmet Camii’nin avlusunu miting alanına çevirmesinin tartışmaları sürerken, bu kez de seçime sayılı günler kala cami imamları Cuma namazı öncesinde verdikleri vaazda AKP propagandası yaptı.

” ATTIĞIMIZ OY OK GİBİ CİĞERLERİNE İŞLEYECEK”

Konya’da 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hacı Tahir Büyükkörükçü Camii İmamı Sami Yıldız, Cuma Namazı öncesi cemaate verdiği vaazda isim vermeden AKP’ye oy istedi. Sami Yıldız, şunları söyledi:

“O oyu atarken Allah’ı Teâlâ’nın ve onun ashabının düşmanlarına attığı ok gibi atacağız. Ta ciğerlerine işleyecek. Ve besmeleyle atacağız. Sadece ülkemize değil, Ümmeti Muhammed’e hayırlı olması dileğiyle atacağız. Yarın o oylar kıyamet gününde çağıracak sizi, kime verdiyseniz onunla beraber. Allah ve peygamber aşıklısına vereceksin. Ayasofya’yı açana vereceksin. Birçok haklarımızı bize verene vereceksin. İslam ve Müslüman düşmanlarının hakkından gelene vereceksin. Cami, ezan, başörtüsü, Kur’an kursu düşmanlarına benim imanım gereği onlara düşmanlık yapalım. Yıllarca söylemişti, İslam ve Müslüman düşmanlarını düşman bilip, hak yolunda gidenleri sevmek imandandır”

GAZİANTEP’TE DE BENZER OLAY YAŞANDI

Konya’dakine benzer bir olay da Gaziantep’te yaşandı. Öz Mimar Sinan Camiisi İmamı, Cuma namazında verdiği vaazda “Biz burada siyaset yapmıyoruz. 14 Mayıs’ta gidip oyumuzu atacağız. 14 Mayıs’ta elimizi vicdanımıza koyacağız. O Kandil’dekiler nereyi destekliyorsa biz de öbür tarafı destekleyeceğiz. Siyaset yapmıyorum ha!” ifadelerini kullandı.