Bolu Belediye Meclisi'nde camiye yardım teklifine AKP'li üyeler çekimser kalınca tartışma çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'lilere "Dini imanı ağızlarından düşürmezler ama kendi bütçeleriyle bir tane cami yapmışlıkları yok" diye seslendi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tanjuözcan #akp #cami #bolu #bolubelediyesi #bolubelediyemeclisi #tartışma #haber #siyaset #chp #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Camiye yardım tartışması! Meclis karıştı! Tanju Özcan: Dini imanı ağızlarından düşürmezler ama…