Çamlıca Kulesi hasar gördü, ziyarete kapatıldı

Bakım sırasında vincinden düşen parçalar yüzünden hasar gören Çamlıca Kulesi ziyarete kapatıldı.

İstanbul’da Çamlıca Kulesi’ne dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi.

Çamlıca Kulesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”