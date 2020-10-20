Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 5 ölü

ANKARA (AA) – Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında dünden bu yana çıkan 2 silahlı çatışmada 5 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, direnişçilere ilişkin alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin dün Shopian ve bugün de Pulwama bölgesinde operasyon başlattığını açıkladı.

Polis, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında Shopian'da bu sabah saatlerine kadar süren çatışmada 2, Pulwama'da sabah saatlerinde başlayan çatışmada ise 3 direnişçinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmaların ardından direnişçilere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

– Cammu Keşmir'in özel statüsü geçen sene kaldırılmıştı



Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı "Birlik Toprağı"na ayırmıştı.



Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.