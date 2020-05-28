Cammu Keşmir'de yüksek hızlı internet yasağı uzatıldı

SRİNAGAR (AA) – Hint hükümetinin 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti ikiye bölmesiyle başlayan yüksek hızlı internet hizmetleri üzerindeki kısıtlama uzatıldı.

Hint basınındaki habere göre, yetkililer, Cammu Keşmir'deki 4G internet yasağının 17 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yetkililer, yüksek hızlı internet bağlantısını sınırlamanın Hindistan'ın egemenliği ve bütünlüğünün yararına olduğunu belirtti.

Hindistan ordusuna yapılan saldırıları da yasağın uzatılmasının sebepleri arasında gösteren yetkililer, 4G internet hızından yararlanarak kışkırtıcı videolar servis edilip, propaganda yapılarak kamu düzenin bozulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Geçen yıl özel statüsü kaldırılan, sokağa çıkma yasağı ve telekomünikasyon kısıtlamaları uygulanan Cammu Keşmir'de, 25 Ocak'ta düşük hızlı 2G mobil bağlantı kısmi olarak hizmet açılmış, 5 Mart'ta ise sosyal medya platformlarına erişim yasağına son verilmişti.

Cammu Keşmir yönetimi, 3 Nisan'da ise bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen yüksek hızlı internet üzerindeki yasağını 15 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Hindistan, direnişçiler ve hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sırasında bölgedeki mobil interneti kapatıyor.

– Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.