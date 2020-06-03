Cammu Keşmirlilerden bozulan ekonomi için “teşvik paketi” talebi

SRİNAGAR (AA) – Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki çok sayıda meslek örgütü, bölgede bozulan ekonominin canlandırılması amacıyla teşvik paketi talebinde bulundu.

Başkent Srinagar'da basın toplantısı düzenleyen 32 meslek örgütünün üyelerince yapılan açıklamada, 1990'dan bu yana bölge ekonomisinin ağır zarara uğradığı belirtildi.

Açıklamada, geçen sene Hint hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını kaldırmasının ardından bölgede uyguladığı sokağa çıkma yasağının ekonominin canlanmasına dair umutlara darbe indirdiği ifade edildi.

Başbakan Narendra Modi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle uygulanan 3 aylık sokağa çıkma yasağından ötürü ekonominin yeniden canlandırılması için 265 milyar dolarlık yardım paketini duyurmasına atıfta bulunulan açıklamada, Cammu Keşmirli tüccarların son 10 aydır herhangi bir yardım almadığı vurgulandı.

Açıklamada, ekonomik kayıpların çok büyük olduğu belirtilerek, Hindistan hükümetinden, bölgenin bozulan ekonomisi için "teşvik paketi" talep edildi.

Meslek örgütlerinin üyeleri, bölgede yüksek hızlı internet hizmetine erişimin sağlanması çağrısında da bulundu.

– Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternet erişimine getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.