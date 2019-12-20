Can Ataklı, AKP’nin gerici zihniyetinin her alana yayıldığını gözler önüne serdi – Gün Başlıyor

Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Kanal İstanbul tartışmalarında bilimsel itirazlara kulak asmayan AKP zihniyetinin kaynaklarını ılık tutuyor. Man Adası davasına ve Kılıçdaroğlu’na açılan davalara değinen Ataklı, AKP’nin din temelli siyasetini ve toplumu Araplaştırma çalışmalarını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Can Ataklı, AKP’nin gerici zihniyetinin her alana yayıldığını gözler önüne serdi –...