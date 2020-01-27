Can Ataklı, depremden siyasi polemik üretilmesine sinirlendi – Gün Başlıyor (27 Ocak 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Türkiye’nin deprem gerçeğini rant uğruna umursamayan AKP zihniyetine, beton ekonomisinin ülkeye kazandırdığı hiçbir şey olmamasına değiniyor. Suriye ve Libya krizlerinde son durumu değerlendiren Ataklı, Deprem yardımları için toplanan paraların akıbetini sorguluyor. Tele1'e destek olmak için:

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