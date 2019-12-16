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Can Ataklı, Erdoğan’ın “İncirlik ve Kürecik’i kapatırız” sözlerini sorguluyor – Gün Başlıyor

https://www.youtube.com/watch?v=tvfkGaytEmA

Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Erdoğan’ın “İncirlik ve Kürecik’i kapatırız” sözlerini değerlendiriyor. Las Tesis dansına yapılan müdahaleleri ve, Simit Sarayı’nın Ziraat Bankası tarafından alınmasına değiniyor. Tele1'e destek olmak için:
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Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Erdoğan’ın “İncirlik ve Kürecik’i kapatırız” sözlerini değerlendiriyor. Las Tesis dansına yapılan müdahaleleri ve, Simit Sarayı’nın Ziraat Bankası tarafından alınmasına değiniyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
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