Can Ataklı, Erdoğan’ın “İncirlik ve Kürecik’i kapatırız” sözlerini sorguluyor – Gün Başlıyor





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Erdoğan’ın “İncirlik ve Kürecik’i kapatırız” sözlerini değerlendiriyor. Las Tesis dansına yapılan müdahaleleri ve, Simit Sarayı’nın Ziraat Bankası tarafından alınmasına değiniyor. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr

Reklamlar