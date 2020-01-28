Can Ataklı ilahiyat profesörünün skandal sözlerine sinirlendi – Gün Başlıyor (28 Ocak 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Elazığ depreminin ardından ‘Kader’ açıklaması yapılmasına, Kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm yapılmasına değiniyor. Erdoğan’ın Hafter’le ilgili sözlerine değinen Ataklı, deprem için toplanan paraların yerine ulaştırılmasının önemine değiniyor. Tele1'e destek olmak için:

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