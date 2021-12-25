



Haber Başlıklarımız:

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Devlet yönetiminde kendi kurallarınızı uygulayamazsınız

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Bana 6 milyar doları anlatabilir misin Rifat Bey

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Hülya hanım pek yaşlanmış, yüzüne baksanıza

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Bu ülkenin bakanıydın! Utanman lazım! O çekime nasıl devam edebildin?

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Alım gücü en düşük insanlar yaşananlara en çok sevinenler oldu

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Bizlerin vergisiyle kur farkını ödeyeceksiniz öyle mi?

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Erdoğan'nın getirdiği kur garantisi 1970'lerde uygulanan 'Dövize çevrilebilir mevduat' olayının benzeri

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Bırakın edebiyat yapmayı. Kim aldı kim verdi kaç milyar dolarlık işlem hacmi var? Yeter eyleme geçin! ————————-

Yılbaşı ile Noel'i karıştıran bir kesime genel kültür bilgisi / Ders 1

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Dış güç hikaye, bunun adı danışıklı dövüş

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Tayyip bey şu yandaşlarını sınavdan geçir. Azıcık akıl yahu!

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Gözleri Reis ile gülen… 🎼 🎶🎵

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AKP yine tribünlere oynuyor ancak bu oyun tutmaz

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Can Ataklı ile Geçtiğimiz Hafta (20-24 Aralık) 1. Bölüm | Erdoğan, Döviz , Haber , Ekonomi , TUSİAD Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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