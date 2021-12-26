



Haber Başlıklarımız

————-

2:52 Bildiğiniz Akit, 'zeka küpü Akit!' ——————–

4:58 İmanölçer?!

——————–

6:58 Putin bizimle eğleniyor. Ne ayıp kavgada söylenmez

——————–

Yalan ve iftira dolu bir tane yazımı bulup lütfen önüme koyun kardeşim!

——————–

14:35 O gün ve gece neler yaşandı, işlem hacmi nedir, para kaç kişide el değiştirdi? Hala cevapları yok.

——————–

16:29 Kavala… Bu ülke korku ülkesi haline geldi ve herkesin başına gelebilir

——————–

18:50 Bunları kim yetiştiriyor? Bu nasıl öğretmen?!

————-

21:00 Dolar çıkarken fiyatlara 'ne alaka', şimdi, 'değiştirin etiketleri'

—————————

25:31 Yani 1700 kişi organize şekilde 30 dakika içinde 1 milyon dolar bozdurdu öyle mi?!

—————————

29:04 Ele verir talkını, kendi yutar salkımı

—————————-

31:48 Zam var ancak ortada taksi yok!'

—————————

35:55 Devlet vatandaşına bunu yapar mı?

—————————-

38:57 Pedagojik eğitimin yanı sıra 2 yılda bir düzenli psikolojik test şart olmalı

—————————-

Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

https://www.youtube.com/channel/UCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/join

Kanala Abone Olmak İçin Aşağıdaki Linke Tıklayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/?sub_confirmation=1 Gündemi analiz ettiğim videoları izle:



Mini haberlerle alternatif gündemi takip et:



Benim sesimden köşe yazılarımı dinle:



Akşam ana haherleri izle:



Can Ataklı ile Geçtiğimiz Hafta (20-24 Aralık) 2. Bölüm | Bakanlık , Dava , Nebati , Döviz , Zam

======================================

Beni Takip edebileceğiniz hesaplar:

➤https://twitter.com/can_atakli_

➤http://www.instagram.com/canatakli2013

➤https://www.facebook.com/AtakliCan

➤https://www.linkedin.com/groups/9087980/ Köşe yazıları:

➤https://www.korkusuz.com.tr/yazarlar/can-atakli/ Youtube kanalına abone olmak için:

➤https://www.youtube.com/CanATAKLI1?sub_confirmation=1