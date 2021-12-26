Haber Başlıklarımız
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2:52 Bildiğiniz Akit, 'zeka küpü Akit!' ——————–
4:58 İmanölçer?!
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6:58 Putin bizimle eğleniyor. Ne ayıp kavgada söylenmez
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Yalan ve iftira dolu bir tane yazımı bulup lütfen önüme koyun kardeşim!
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14:35 O gün ve gece neler yaşandı, işlem hacmi nedir, para kaç kişide el değiştirdi? Hala cevapları yok.
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16:29 Kavala… Bu ülke korku ülkesi haline geldi ve herkesin başına gelebilir
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18:50 Bunları kim yetiştiriyor? Bu nasıl öğretmen?!
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21:00 Dolar çıkarken fiyatlara 'ne alaka', şimdi, 'değiştirin etiketleri'
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25:31 Yani 1700 kişi organize şekilde 30 dakika içinde 1 milyon dolar bozdurdu öyle mi?!
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29:04 Ele verir talkını, kendi yutar salkımı
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31:48 Zam var ancak ortada taksi yok!'
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35:55 Devlet vatandaşına bunu yapar mı?
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38:57 Pedagojik eğitimin yanı sıra 2 yılda bir düzenli psikolojik test şart olmalı
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Can Ataklı ile Geçtiğimiz Hafta (20-24 Aralık) 2. Bölüm | Bakanlık , Dava , Nebati , Döviz , Zam
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Anasayfa Alaturka Online Can Ataklı ile Geçtiğimiz Hafta (20-24 Aralık) 2. Bölüm | Bakanlık ,...