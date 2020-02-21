Can Ataklı, islamofobi sözlerine sert çıktı: Yok böyle bir şey – Gün Başlıyor (21 Şubat 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, İdlib’den gelen şehit haberlerine ve Saray İktidarının Suriye politikasını yorumluyor. Almanya’daki iki kafeye yapılan saldırıya ve İslamofobinin perde arkasına değinen Ataklı, yatırımın yalnızca betona yapılmasını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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