Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Erdoğan’ın Kanal İstanbul açıklamasını değerlendiriyor. Libya’da ısınan siyasi ve askeri gelişmelere değinen Ataklı, Diyanet’in dudak uçuklatan bütçesine ışık tutuyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Can Ataklı, kahkahadan kırdı geçirdi – Gün Başlıyor (19 Aralık 2019)