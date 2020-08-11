Can Ataklı – Muharrem İnce CHP’den daha fazla oy alır

Pek çok kişi Muharrem İnce’ye oyları böleceği korkusuyla ateş püskürüyor.

CHP’ye oy verenlerin önemli bölümü de “Oyları böler ama bu yüzde 1 bile olamaz” diyerek İnce’nin çıkışını küçültmeye çalıştı.

Peki İnce gerçekten bir parti kurar ya da yeni bir oluşumun içinde olursa hüsrana mı uğrar.

CHP’lilerle yaptığım konuşmalardan sonra İnce’nin gerçekten ortaya çıktıktan sonra durumun değişeceğini hissediyorum.

Hatta öyle ki toplumda CHP’nin yeni yönetimine ve muhalefet eme yöntemlerine öfke uyanların büyük bölümü bu yeni harekete geçebilir.