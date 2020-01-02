Can Ataklı parlamenter sisteme dönüşün yolunu açıklıyor – Gün Başlıyor (2 Ocak 2020)

Yazan:
Alaturka Online
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Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Libya Tezkeresi tartışmaları ve Kanal İstanbul’daki rant dağılımını değerlendiriyor. Türkiye’nin parlamenter sisteme dönüş yolunu tek tek açıklayan Ataklı, yeni yılda karşımıza çıkan yeni zamlara değiniyor. Tele1'e destek olmak için:
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