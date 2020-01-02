Can Ataklı parlamenter sisteme dönüşün yolunu açıklıyor – Gün Başlıyor (2 Ocak 2020)

Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Libya Tezkeresi tartışmaları ve Kanal İstanbul’daki rant dağılımını değerlendiriyor. Türkiye’nin parlamenter sisteme dönüş yolunu tek tek açıklayan Ataklı, yeni yılda karşımıza çıkan yeni zamlara değiniyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Can Ataklı parlamenter sisteme dönüşün yolunu açıklıyor – Gün Başlıyor (2 Ocak...