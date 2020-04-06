Can Ataklı: Sansür günlerinin ilk sohbeti

Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

RTÜK hukuku ve vicdanı yok sayarak Tele1’deki sabah sunduğum Gün Başlıyor programına 5 gün yasak koydu.

Üstelik bunu bir de görülmemiş hukuk gaspıyla gerçekleştirdi.

Cezayı cuma gün geç saatte tebliğ ette vi pazartesi sabahı başlaması talimatı verdi.

Böylelikle bu cezaya karşı bir hukuki itiraz etme şansımızı da elimizden almış yani gasp etmiş oldu.

Kanal yönetiminin hukuk mücadelesi bugünden itibaren başlayacak elbette, ancak ben de bu süreçte bu kanal üzerinden sizlerle birlikte olacağım.

Eğer sansür devam ederse cuma gününe kadar hergün öğle saatlerinde sabah sohbetlerimi Youtube’a yüklemiş olacağım.

Desteğinizi sürdürmenizi rica ederim. Bu süreçte hem aboneliği artırma hem de videoları kendi çevrenizle paylaşmanız çok önemli.

Daha önceleri defalarca “Bu kanalları korumak gerek çünkü yarın öbürgün elimizdeki tüm olanakları alabilirler sesimizi duyurabileceğimiz sadece buraları kalabilir” demiştim.

İşte bu dönem onlardan biri.

Umarım ki bu sansür hem uzun süreli olmaz hem de böyle saçma sapan gerekçelerle tekrarlamaya kalkmazlar.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.