Can Ataklı – Türkiye’yi Erdoğan mı yönetiyor?

Türkiye iyi yönetilmiyor.

Çünkü artık hiçbir demokratik kurala ve hukuka uyulmadığı gibi devlet yönetimi de seçilmiş kişilerle değil saraya bağlı ama aynı zamanda saraya ne yapması gerektiğini söyleyenler tarafından yöntetiliyor.

Yeni sistemle parlamento tamamen devreden çıkarıldı.

Hükümet ise yok hükmünde.

Hiçbiri seçilmemiş bu nedenle bir siyasi sorumluluk da duymayan insanlar aslında sadece kendi bakanlıklarında küçük işlere bakabiliyorlar.

Asıl yönetim ise sarayda yine seçilmemişlerden oluşturulan kurullar tarafından yürütülüyor.

Buradaki stratejiler ise SETA isimli bir kuruluş tarafından belirleniyor. Elbette kararlar Erdoğan’ın imzasıyla alınıyor ama bu stratejilerin oluşumunda Erdoğan’ın çok fazla rolü ve bilgisi yok. Zaten kimi zamanlarda yaptığı açıklamalardaki hatalar ve eksiklikler bunu gösteriyor.

Artık devlet yönetiminde “sorumsuz ama etkili” isimler dönemi yaşanıyor.

Aslında kariyerini din üzerine yapan ve İslam alimliğine soyunan Seta analisti İbrahim Kalın Türkiye’nin tüm güvenlik politikalarının başındaki adam.

Malezya kökenli İslamcılardan olan İbrahim Kalın neredeyse Erdoğan yetkisiyle istediği herşeyi yapabiliyor.

İletişimin başına getirilen yine SETA’cı isim Fahrettin Altun tek başına attığı twitlerle bir yandan muhalif gördüğü seçilmiş siyasiler dahil herkese ayar verirken Türk dış politikasını etkileyecek açıklamalar da yapabiliyor.

Türkiye bu yöntemle adeta bir çadır devleti gibi yönetiliyor. Bunun hasarı büyük olacaktır.