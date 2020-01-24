Can Ataklı, yandaş yazarların FETÖ korkusunu sorguluyor – Gün Başlıyor (24 Ocak 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, yandaş yazarların FETÖ’yle ilgili yazılar yazamamasını, FETÖ için yeni kılıflar uydurulmaya çalışılmasını sorguluyor. TCDD’nin yaptığı zamlara ve özelleştirilecek olmasına değinen Ataklı, İdlib’deki son durumu değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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