Can Ataklı’dan 20 Kanal İstanbul sorusu: Bu rapor neden açıklanmıyor?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, hükümetin yanıtlamasını isteyerek Kanal İstanbul projesine ilişkin 20 soru sordu.

Can Ataklı’dan 20 Kanal İstanbul sorusu: Bu rapor neden açıklanmıyor?

Can Ataklı, Kanal İstanbul projesi için ‘katliam’ yorumunda bulundu.

İşte Ataklı’nın yazısından o bölüm:

Kanal İstanbul için 20 soru

Umut Oran, Kanal İstanbul’la ilgili ÇED raporunu en küçük detayına kadar inceledikten sonra çok ciddi bir “karşı rapor” hazırlayarak itirazda bulunmuş.

Çok kapsamlı olan bu itiraz dilekçesinden çıkardığım 20 soruyu sizlerle paylaşmak istedim.

Bu soruların cevapları verilmeden, bu projenin başlaması bana göre cinayetten de öte katliamdır.

1- Dünyada, mevcut doğal ve işleyen bir Boğaz var iken; buna paralel, insan yapısı alternatif bir kanal örneği var mıdır?

2- Montrö konusunda neden Dışişleri, Milli Savunma bakanlıklarından görüş alınması yerine, sadece bir uzmanın görüşlerine başvuruldu?

3- Kıyıdaş olmayan devletlere ait savaş gemileri, Kanal İstanbul yoluyla Karadeniz’e çıkabilecek mi?

4- Rapora göre kamulaştırma bedellerinin ne olacağı henüz bilinemezken, toplam maliyet için 75 milyar TL açıklanması kamuoyunu yanıltıcı olmayacak mıdır?

5- İnşaatta kullanılacak 66.6 milyon metreküp beton ile İstanbul’a 148 bin yeni bina yani 1 milyon 480 bin adet bağımsız bölüm, daire yapılamaz mıydı? Bu kadar betonla Fatih’ten Avcılar’a kadar kent yeni baştan inşa edilerek, depreme karşı hazırlık yapılamaz mıydı?

6- Kanal İstanbul’un hafriyat işleri sırasında, İstanbul’un 30 yıllık molozu çıkarılarak taşınacağı hesabı doğru mudur?

7- Arnavutköy ve Kemerburgaz’da açılacak taş ocakları, ormanlık alana zarar vermeyecek mi?

8- Hafriyat sırasında kullanılacak kamyonların trafiğe etkisi ne olacaktır?

9- Raporda, gemilerin ücretli geçişe zorlanmasının uluslararası yasalara aykırı olduğu vurgulanıyor. Durum böyleyken gemiler niçin bedava geçiş yerine ücretli geçişi tercih etsin?

10- Kanal, Doğu Trakya’nın ekolojisini ne şekilde değiştirecektir? Kaybedilecek tarım arazisinin yıllık getirisi hesap edilmiş midir? Bu devasa projede altyapı gereksinimleri nedeniyle kaç ağaç kesilecektir?

11- Raporda belirtildiği gibi deprem ve tsunami anında, kanaldan geçiş eşzamanlı olarak nasıl kapatılacaktır? Deprem veya tsunami esnasında kanalda geçiş yapmakta olan gemilerin-yolcuların güvenliği nasıl sağlanacaktır?

12- “Deprem Riskleri Raporu” olarak hazırlanan ÇED raporu Ek-16’nın içeriği nedir, bu rapor neden açıklanmıyor?

13- Dar bir kanaldan dev gemiler geçeceğine göre, balıkçı tekneleri, turizm botları, küçük yat tekneleri ve feribotların gezinmesi yasak mı olacak?

14- Tuzluluk nedeniyle Karadeniz’den Marmara’ya doğru oluşacak akıntı zaten kirli olan Marmara’yı daha ne kadar kirletecektir?

15- Genişliği en dar yerinde 275 metre ve 20.75 metre derinliğinde olan kanalda, herhangi bir gemi batması veya 1979’da yaşandığı gibi Independenta benzeri bir süper tankerin günlerce yanması gibi kazada ne olacaktır?

16- Doğal ya da insan eliyle oluşacak bir felakette, bir adaya çevrilmiş olan bölgede halk nasıl tahliye edilecektir?

17- Adanın tüm dış lojistiğinin doğudan ve batıdan birkaç köprüye bağımlı kalmasının yaratacağı zafiyet, neden ÇED raporunda irdelenmedi?

18- Kanal İstanbul Projesi nedeniyle ortalama deniz seviyeleri de değişecektir. Bunun yaratacağı olumsuzluk nasıl giderilecektir?

19- Su seviyesindeki değişiklik Marmara’da ekosisteme, canlılara olumsuz yansımayacak mı?

20- Çanakkale Boğazı’nda artacak su akımının, Ege Denizi’ne ve dolayısıyla Çanakkale, Balıkesir, İzmir’e etkileri ne olacaktır?