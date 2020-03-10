Can Ataklı’dan liyakat çağrısı: İş bilenlerle çalışın – Gün Başlıyor (10 Mart 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Moskova’daki İdlib zirvesinde Putin’in Erdoğan ve ekibini kapıda bekletmesine ve diplomasi diline değiniyor. Brüksel’deki mülteci görüşmelerini ve Yunanistan sınırında bekleyen mültecilerin dramını gözler önüne seren Ataklı, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu’nun kapsamını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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