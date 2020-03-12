Can Ataklı’dan muhalefete çağrı: Saray rüyası görmeyin – Gün Başlıyor (12 Mart 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, dünyada hızla yayılan ve son olarak Türkiye’de de ortaya çıkan koronavirüs pandemisine ve alınması gereken tedbirlere değiniyor. Partisinin tanıtım toplantısını gerçekleştiren Ali Babacan’ın sözlerini yorumlayan Ataklı, baskın erken seçim ihtimali karşısında muhalefet partilerini dikkatli olması ve ‘Saray Rüyası’ görmemek konusunda uyarıyor. Tele1'e destek olmak için:

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