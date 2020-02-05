Can Ataklı’dan yandaşlara cuk oturan fıkra – Gün Başlıyor (5 Şubat 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, İdlib krizini köpürtmeye çalışan yandaş basın mensuplarına, iktidar ve yakınlarının kibrine değiniyor. Yok olan gazetecilik ahlakını hatırlatan Ataklı, binlerce koruma ordusuyla yaşamanın nasıl bir his olduğunu sorguluyor. Tele1'e destek olmak için:

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